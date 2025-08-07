Apple Watch Ultra 3 yakında geliyor: İşte beklenen özellikler

Apple'ın dayanıklılığıyla öne çıkan akıllı saati Watch Ultra'nın yeni nesli hakkında ilk önemli detaylar ortaya çıktı..

Eylül ayında tanıtılması beklenen Apple Watch Ultra 3, tasarımını korurken ekran boyutu ve teknik yetenekler açısından önemli yenilikler sunacak.

ÇERÇEVELER İNCELİYOR, EKRAN BÜYÜYOR

iOS 26 beta kodlarında keşfedilen bir referansa göre, yeni modelin ekranı 1.93 inçten 1.98 inçe büyüyecek.

Bu yüzde 3'lük artışın, saatin kasasını büyütmek yerine çerçevelerin inceltilmesiyle sağlanacağı ve böylece daha geniş bir görüntüleme alanı sunulacağı belirtiliyor.

UYDU MESAJLAŞMA VE YENİ SAĞLIK SENSÖRLERİ

Donanım tarafındaki en dikkat çekici yeniliğin ise, hücresel veya Wi-Fi bağlantısı olmadan uydu üzerinden mesajlaşma desteği olması bekleniyor.

Ayrıca kan basıncı ölçümü ve yeni nesil S10 veya S11 çipinin de Apple Watch Ultra 3 ile birlikte gelmesi muhtemel.