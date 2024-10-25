Apple Watch uyku apnesi tespit özelliği Türkiye'de kullanıma sunuldu

Haber Merkezi

Türkiye'deki Apple Watch kullanıcıları, uzun süredir beklenen uyku apnesi tespit özelliğine sonunda kavuştu.

Geçtiğimiz eylül ayında yayınlanan WatchOS 11 güncellemesiyle Apple Watch'lara gelen bu özellik, sağlık kurumlarından gerekli onayları alamadığı için Türkiye'de kullanıma sunulamamıştı.

Sağlık Bakanlığı'ndan onay alan Apple, "Uyku Apnesi Bildirimleri" özelliğini Türkiye'de kullanıma açtı.

UYKU APNESİ NEDİR

Uyku apnesi, uyku sırasında solunum yollarının tıkanması sonucu solunumun tekrar tekrar durup başladığı ciddi bir uyku bozukluğudur.

Bu durum, sabahları yorgun uyanma, dikkatsizlik gibi sorunlara yol açabilir. Tedavi edilmediği takdirde ise felç, kalp krizi ve hatta ölüm gibi ciddi sonuçlara neden olabilir. Dünya çapında 1 milyardan fazla insanın uyku apnesinden etkilendiği tahmin ediliyor.

APPLE WATCH UYKU APNESİNİ NASIL TESPİT EDİYOR

Apple Watch'taki "Uyku Apnesi Bildirimleri" özelliği, siz uyurken solunumunuzu takip eder ve 30 günlük bir süre boyunca topladığı verileri analiz ederek uyku apnesini tespit etmeye çalışır.

Bu işlem için, normal solunum düzenindeki kesintilerle bağlantılı ufak bilek hareketlerini izleyen bir ivmeölçer kullanılır. Solunum bozukluğu tespit edildiğinde, kullanıcıyı bildirimle uyarır.

Solunum kesintisi verileri 30 günde bir analiz edilir ve orta veya ağır düzeyde uyku apnesi belirtilerinin tutarlılık göstermesi durumunda kullanıcı bilgilendirilir. Kullanıcılar, olası tanı ve tedavi için bir doktora danışabilirler.

UYKU APNESİ BİLDİRİMLERİ ÖZELLİĞİ NASIL ETKİNLEŞTİRİLİR?

Apple Watch’u WatchOS 11’e güncelleyin.

iPhone’unuzda Sağlık uygulamasına gidin.

Sağ üstte resminize veya baş harflerinize dokunun.

Sağlık Denetim Listesi’ne dokunun,

Uyku Apnesi Bildirimleri’nin altında Ayarla’ya dokunun, sonra ekrandaki yönergeleri izleyin.

HANGİ CİHAZLAR DESTEKLİYOR

Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 10 ve Apple Watch Ultra 2 modelleri, "Uyku Apnesi Bildirimleri" özelliğini destekliyor.