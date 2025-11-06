Apple, yapay zeka destekli Siri için Google'a yılda 1 milyar dolar ödeyecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Apple'ın, sesli asistanı Siri'yi yenilemek ve onu daha karmaşık görevleri yerine getirebilecek hale getirmek için Google ile önemli bir anlaşmayı sonuçlandırmak üzere olduğu söyleniyor.

Bu anlaşma, iPhone üreticisinin Google'a Gemini AI modelinin özelleştirilmiş bir versiyonu için yılda yaklaşık 1 milyar dolar ödemesini içeriyor.

Google ile yapılan anlaşma, büyük ölçüde kendi teknolojisine güvenen Apple için büyük bir değişime işaret ediyor.

Şirket, kendi güçlü yapay zekasını geliştirene kadar geçici bir çözüm olarak Google Gemini'yi kullanmayı planlıyor.

APPLE'IN İHTİYACI OLAN YAPAY ZEKA: GEMINI

Google'ın özel modelinin 1.2 trilyon parametreye sahip olduğu söyleniyor. Bu, Apple'ın bulut tabanlı Apple Intelligence sürümünde 150 milyar parametre kullanan mevcut modellerinden çok daha fazla.

APPLE DİĞER MODELLERİ DE TEST ETTİ

Apple, bu yılın başlarında OpenAI ve Anthropic'in yapay zeka modellerini de test etti. Ancak her üç şirketin modellerini de değerlendirdikten sonra Google ile çalışmaya karar verdi.

Yenilenen Siri'nin önümüzdeki baharda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak lansman tarihine aylar kaldığı için planların değişebileceği belirtiliyor.

"Project Glenwood" kod adlı iş birliğine Apple'ın Siri yenilemesini üstlenen Mike Rockwell liderlik ediyor. Rockwell, Apple'ın yazılım mühendisliği başkanı Craig Federighi ile birlikte çalışıyor.

Bu ortaklık kapsamında, Google'ın Gemini modeli, Siri'nin özetleme ve görev planlama işlevlerini destekleyecek.