Apple, yeni iPhone taşıma çantasını tanıttı: İşte fiyatı

Apple, "iPhone Pocket" adında temelde örme bir çanta olan yeni bir aksesuar tanıttı.

Şirket, bu ürünü "herhangi bir iPhone" ve küçük günlük eşyaları taşımak için ek bir cep olarak tanımlıyor.

ISSEY MIYAKE İMZALI TASARIM

iPhone Pocket, ünlü Japon tasarımcı Issey Miyake ile iş birliği içinde geliştirilen sınırlı sayıda üretilen bir ürün.

"Bir kumaş parçasından" esinlenen bu benzersiz tasarım, omuzda taşınabiliyor veya bir çantaya bağlanabiliyor.

Ürünün iki farklı versiyonu bulunuyor. Çapraz askılı model 229,95 dolar, daha kısa versiyonu ise 149,95 dolar fiyat etiketine sahip.

RENK SEÇENEKLERİ VE ÇIKIŞ TARİHİ

Çapraz askılı versiyon mavi, kahverengi veya siyah renklerde sunuluyor. Daha kısa versiyon ise turuncu, sarı, mor, pembe ve turkuaz gibi daha canlı tonlarda mevcut.

Ürün, 14 Kasım'dan itibaren çevrimiçi olarak ve ABD, Fransa, Çin, Japonya ve Birleşik Krallık dahil belirli ülkelerdeki seçkin Apple Store mağazalarında satışa sunulacak.