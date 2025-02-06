Apple, yeni işlemcisi M5'in seri üretimine başladı

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Apple'ın merakla beklenen yeni nesil çipi M5'in seri üretimine başlandığı bildiriliyor. İlk olarak yeni iPad Pro'da kullanılması beklenen M5, gücünü bir önceki nesilden alacak olsa da beklenen büyük atılımı gerçekleştiremeyecek.

Apple'ın M5 çipi, TSMC'nin 3nm teknolojisiyle üretilmeye devam edecek. M3 ve M4 çipleri de daha az gelişmiş süreçler kullanılarak 3nm'de üretilmişti.

M5 çipleri, TSMC'nin 2nm üretim süreci kullanılarak üretilmek yerine bu eğilimi sürdürecek.

MALİYET ENDİŞESİ

Bu kararın alınmasında, özellikle Başkan Trump'ın gümrük vergisi tehdidiyle birlikte genel maliyetleri düşük tutma düşüncesinin etkili olduğu düşünülüyor.

M5 yongaları ayrıca, daha fazla devre katmanının üst üste istiflenmesine izin verecek daha yeni bir montaj süreci kullanacak.

Bu, 3nm yonga seti tasarımlarına bağlı kalma kararına rağmen daha iyi verimlilik sağlayacak.

M5 ÇİPLERİNDE NELER YENİ

Apple'ın çip serisinden bahsetmişken, seri üretime giren ilk M5 çiplerinin standart varyant olduğu bildiriliyor.

Pro, Max ve Ultra varyantları kısa süre sonra üretime girecek. M5 çipleri, özellikle alt uç varyantları, M4 çiplerine göre büyük bir sıçrama olmayacak.