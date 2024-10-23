Apple yöneticilerine göre iPhone 17 şirket tarihindeki en iddialı ürün olacak

Haber Merkezi

Apple yetkilileri, iPhone 17'nin şirket tarihindeki en iddialı ürün olacağını belirterek beklentileri yükseltti.

Donanım mühendisliği grubunun başkanı John Ternus; Richard Dinh, Dave Pakula ve Donny Nordhues'u başkan yardımcısı olarak atadı.

Bu atama, Apple'ın gelecekteki ürün geliştirme stratejilerine ışık tutuyor. Richard Dinh, "ürünün tarihindeki en iddialı seri" olarak nitelendirilen iPhone 17 serisinin geliştirilmesinden sorumlu olacak.

YÖNETİMDE YENİ DÖNEM

Dave Pakula, iPad, Apple Watch ve diğer ürünlerin tasarımından sorumlu olacak. Donny Nordhues ise donanım mühendisliği organizasyonunda program yönetimi başkan yardımcısı olarak görev yapacak.

Bu atamalar, Apple'ın donanım mühendisliği departmanında gerçekleştirdiği köklü değişikliklerin bir yansıması.

Bazı üst düzey yöneticilerin ayrılmasıyla oluşan boşluklar doldurulurken, şirketin geleceğine yön verecek yeni bir yapılanma hedefleniyor.

REKABET ÇITASINI YÜKSELTECEK

iPhone 17 serisi, Apple'ın akıllı telefon pazarındaki liderliğini pekiştirme ve rakiplerine karşı teknolojik üstünlüğünü koruma stratejisinin önemli bir parçası.

"En iddialı ürün" ifadesi, Apple'ın bu seriye büyük önem verdiğini ve sınırları zorlayan yenilikler sunmayı hedeflediğini gösteriyor.