Apple'dan bir ilk: iPhone 16 modellerinin üretim yeri değişti Apple, Hindistan'daki üretimini genişletmeye devam ediyor. Şirketin iPhone 16 modellerinin üretimi ilk kez Hindistan'da gerçekleşiyor.

Haber Merkezi

Merakla beklenen iPhone 16 modelleri, eylül ayında düzenlenen etkinlikte resmen karşımıza çıktı.

Apple, akıllı telefon üretimine dair önemli bir adım atarak iPhone 16 Pro ve Pro Max modelini ilk kez Hindistan'da üretmeye başladı.

Bu karar, şirketin üretim ağını çeşitlendirme ve tedarik zincirini güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İLK KEZ ÜST SEVİYE iPHONE HİNDİSTAN'DA ÜRETİLECEK

Bilindiği üzere Apple, daha önce de bazı iPhone modellerinin üretimine Hindistan'da başlamıştı.

Teknoloji devi, Pro modelleri de dahil olmak üzere bütün iPhone 16 modellerini Hindistan'da üretmeye başladı.

iPhone 16 gibi üst düzey bir modelin bu ülkede üretilmesi, şirketin Hindistan pazarına verdiği önemin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Çin'e bağımlılığı azaltmak isteyen teknoloji devi, iPhone 16 Pro ile beraber ilk defa Pro modellerinin üretimini Hindistan'da gerçekleştirmeye başladı.

IDC, Apple'ın 2024 yılında Hindistan'da 12 ila 12,5 milyon iPhone satışı gerçekleştirmesini bekliyor. Bu rakam, 2023'e göre yaklaşık yüzde 25'lik bir büyüme anlamına geliyor.

APPLE'IN TERCİHİ HİNDİSTAN

Apple'ın Hindistan'daki üretim tesislerindeki faaliyetleri, son yıllarda önemli bir ivme kazanarak küresel tedarik zincirinde stratejik bir öneme kavuştu.

Şirket, 2023 başlarında yayınlanan verilere göre, tüm iPhone üretiminin yaklaşık yüzde 14'ünü Hindistan'da gerçekleştirmişti.

Hindistan'daki iş gücü maliyetlerinin daha düşük olması, üretim maliyetlerini düşürerek Apple'ın rekabet gücünü artırıyor.