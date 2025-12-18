Samsung'dan uygun fiyatlı telefon: Galaxy A07 5G'nin özellikleri ortaya çıktı

Dünyanın en çok satan akıllı telefonlarından biri olan Galaxy A06’nın halefi için geri sayım başlarken, yeni model hakkında ilk somut bilgiler gelmeye başladı.

Ancak Galaxy A07 5G modelinden işlemci tarafında büyük bir yükseltme bekleyen kullanıcılar, hayal kırıklığı yaşayabilir.

AYNI İŞLEMCİYLE GELİYOR

SM-A076B model numarasıyla Geekbench veritabanında tespit edilen cihazın teknik detayları gün yüzüne çıktı.

Test sonuçlarına göre yeni model, Galaxy A06 5G’de de kullanılan MediaTek Dimensity 6300 yonga setinden güç alacak.

TEKNİK ÖZELLİKLER

TSMC tarafından 6nm sürecinde üretilen bu işlemciye 4 GB RAM kapasitesi ve kutudan çıkar çıkmaz Android 16 tabanlı One UI 8 arayüzü eşlik ediyor.

Samsung’un güncel stratejisi doğrultusunda, giriş seviyesi olan bu cihazın 4 veya 6 büyük Android güncellemesi alması bekleniyor.

TANITIM TARİHİ YAKLAŞIYOR

Geçtiğimiz yılın takvimi baz alındığında, Galaxy A07 5G’nin bu ayın sonlarında veya önümüzdeki ayın başlarında tanıtılması bekleniyor.

İşlemci değişikliği yapılmayan modelin ekran ve kamera gibi diğer donanım bileşenlerinde iyileştirmeler sunup sunmayacağı ise merak konusu.