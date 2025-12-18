Apple'dan kötü haber: App Store'da daha fazla reklam gösterecek

- Apple, App Store'da 2026'da daha fazla reklam gösterileceğini açıkladı.
- Yeni düzenleme, arama sonuçlarında farklı noktalara yerleştirilen çoklu reklam alanlarıyla gerçekleşecek.
- Bu değişiklik, Apple'ın gizlilik odaklı imajıyla çelişiyor ve kullanıcı deneyimini nasıl etkileyeceği merak ediliyor.
Apple, 2026 yılında devreye girmesi planlanan yeni düzenlemeyle birlikte mevcut "tek reklam" modelini terk ediyor.
Hâlihazırda arama sonuçlarının en tepesinde yer alan tekli sponsorlu içerik yerine, artık sonuç sayfasının farklı noktalarına serpiştirilmiş birden fazla reklam alanı kullanıcıların karşısına çıkacak.
GOOGLE PLAY'E BENZEYECEK
Apple bu hamleyi geliştiricilere uygulamalarını tanıtmaları için daha fazla fırsat sunmak olarak nitelendirse de değişikliğin arama sonuçlarını daha ticari ve kalabalık bir hale getireceği öngörülüyor.
Bu yeni yapı, App Store arayüzünü Google Play Store'un reklam yoğunluklu yapısına yaklaştıracak.
Şirketin gizlilik odaklı marka imajı ile artan reklam politikaları arasındaki tezatlık yeniden tartışma konusu oldu.
Apple, reklamları kendi ekosistemi içinde tutarak kontrolü sağladığını savunsa da artan reklam yoğunluğunun kullanıcı deneyimini nasıl etkileyeceği merak konusu.