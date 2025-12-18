Katlanabilir iPhone modelinin tasarım detayları ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Teknoloji devi Apple'ın "V68" dahili koduyla geliştirdiği ilk katlanabilir iPhone modeline ait CAD çizimleri aksesuar üreticileri kaynaklı olarak sızdırıldı.

Şirketin Eylül 2026 tarihinden itibaren bu yeni cihaz kategorisiyle pazara girmesi ve mevcut rakipleriyle rekabet etmesi bekleniyor.

KATLANABİLİR iPHONE ÖZELLİKLERİ

Sızdırılan verilere göre cihaz katlandığında 83,8 milimetre genişliğe, 120,6 milimetre yüksekliğe ve 9,6 milimetre kalınlığa sahip olacak.

Mevcut iPhone modellerinden daha kısa ancak daha geniş olan bu formda, dış ekranın çözünürlüğü 2088 x 1422 piksel olarak belirlenmiş durumda.

Cihaz açıldığında ortaya çıkan 7,76 inçlik ekran alanı, neredeyse bir iPad mini kadar geniş bir kullanım yüzeyi sunuyor.

Açık haldeyken sadece 4,8 milimetre kalınlığında olan telefonun iç ekranı 2.713 x 1.920 piksellik yüksek bir çözünürlük vadediyor.

KAMERA TASARIMI VE DİĞER DETAYLAR

Teknik çizimler, cihazın arka tarafında iPhone 17 benzeri çift kamera kurulumu olacağını ve selfie kamerasının ekrana entegre edileceğini gösteriyor.

Ekran üzerinde çentik olup olmayacağı henüz netleşmezken, cihazın açıldığında mevcut iPhone Air modelinden daha ince bir yapıya sahip olacağı görülüyor.