Apple'dan iPhone kullanıcılarına uyarı: Chrome kullanmayı bırakın

Apple, iPhone kullanıcılarına Google Chrome’u kullanmamaları yönünde yeni bir uyarı yayınladı.

Şirket, iPhone için en güvenli tarayıcının varsayılan olarak gelen Safari olduğunu savunuyor.

CHROME'UN GİZLİLİK RİSKLERİ

Chrome’un yapay zekâ destekli Gemini entegrasyonu ve kolay hesap senkronizasyonu gibi avantajları olsa da Apple, bu özelliklerin gizlilik açısından risk oluşturabileceğini belirtiyor.

APPLE'A GÖRE SAFARI NEDEN DAHA GÜVENLİ

Apple’a göre Safari, en başından itibaren kullanıcı gizliliğini korumak için özel olarak tasarlandı.

Tarayıcı, üçüncü taraf çerezlerini engelliyor, IP adresini gizliyor ve web izleyicilerine karşı makine öğrenimiyle savunma yapıyor.

Yeni iOS 26 güncellemesiyle gelen Gelişmiş Takip ve Parmak İzi Koruması özelliği, cihaz kimliğini maskeleyerek kullanıcıların izlenmesini zorlaştırıyor.

HIZ VE UYUM AVANTAJI

Şirket, güvenliğin yanı sıra Safari’nin hız ve uyum açısından da önde olduğunu vurguluyor.

İddiaya göre Safari, sık ziyaret edilen web sitelerini Chrome’a kıyasla yüzde 50’ye kadar daha hızlı yüklüyor.

Ayrıca iCloud senkronizasyonu, şifrelerin ve sekmelerin tüm Apple cihazları arasında sorunsuz bir şekilde aktarılmasını sağlıyor.