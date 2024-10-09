Apple'dan Samsung'a rakip: Yeni akıllı yüzük geliyor Bir araştırma şirketi, Apple'ın 2026 yılına kadar Samsung'a rakip olacak bir yüzük piyasaya sürebileceğini iddia etti.

Haber Merkezi

Samsung, geçtiğimiz aylarda katlanabilir telefonlarıyla birlikte "Galaxy Ring" adı verilen bir de akıllı yüzük tanıttı.

Samsung'un yeni ürünü Galaxy Ring, tıpkı akıllı saatler gibi sürekli olarak sağlık durumunu takip edebiliyor.

Ayrıca akıllı yüzük, uyku aktivitesini ve nabız verilerini sürekli olarak kontrol edebiliyor.

APPLE'DAN SAMSUNG'A RAKİP

Bir araştırma şirketi, Apple'ın 2026 yılına kadar Samsung'a rakip olacak bir yüzük piyasaya sürebileceğini öne sürdü.

CCS Insight'ın yıllık tahmin raporunun bir parçası olan bu olay gerçekleşirse, bu yıl piyasaya sürülen Apple Vision Pro'dan bu yana Apple'ın ilk yeni ürünü olacak.

CCS Insight'ın baş analisti Ben Wood, Apple'ın tüm sensörleriyle Apple Watch gibi ürünlerden işitme cihazına dönüşebilen en yeni AirPods Pro 2 kulaklıklara kadar sağlığa odaklandığını vurguladı.

Apple'ın akıllı yüzüğüyle ilgili şimdilik başka bir bilgi yok.