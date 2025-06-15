Apple'dan şaşırtan karar: Sevilen iPhone modeli emekliye ayrıldı

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Apple, 2018 yılında piyasaya sürdüğü ve döneminin popüler modellerinden biri olan iPhone XS'i resmi olarak “külüstür” (vintage) olarak sınıflandırdı.

Bu adım, modelin teknoloji dünyasındaki ömrünün sonuna yaklaştığını ve Apple'ın bu cihazı yavaş yavaş emekliye ayırdığını gösteriyor.

"KÜLÜSTÜR" STATÜSÜ NE ANLAMA GELİYOR

Apple'ın politikasına göre, bir ürünün satışı durdurulduktan beş yıl sonra "külüstür" olarak damgalanıyor.

Bu statüdeki ürünler için Apple ve yetkili servis sağlayıcıları, ellerinde parça bulunması durumunda onarım hizmeti sunmaya devam ediyor.

Ancak şirket, bu cihazlar için parça stoğu bulundurma garantisi vermiyor. Yaklaşık iki yıl sonra ise iPhone XS, "tamamen eski" kategorisine girecek ve tüm donanım servis desteği sona erecek.

Eylül 2018'de piyasaya sürülen iPhone XS serisi, bir önceki model iPhone X'e kıyasla devrimsel yenilikler getirmese de daha güçlü A12 Bionic işlemcisi, daha iyi kameraları ve çift SIM desteği gibi özellikleriyle dikkat çekmişti.

iPhone XS Max modeli ise 6.5 inçlik dev ekranıyla o dönemin en büyük iPhone'uydu.

iPhone XS Max modeli de birkaç ay önce aynı "külüstür" listesine dahil edilmişti. Bu kararla birlikte, Apple'ın A12 Bionic çipli telefonları için de yolun sonu görünmeye başlamış oldu.