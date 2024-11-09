Apple'dan yapay zeka hamlesi: Kendi sunucularını kurmak istiyor

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pple, son dönemde yapay zeka alanına yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. "Apple Intelligence" adını verdiği yeni yapay zeka araçları paketi, cihazlarını daha akıllı hale getirmeyi amaçlıyor.

Bu hedef doğrultusunda Apple, güçlü yapay zeka sunucularına ihtiyaç duyuyor.

FOXCONN İLE İŞ BİRLİĞİ

Apple'ın yapay zeka sunucularını üretmek için uzun süredir üretim ortağı olan Foxconn ile iş birliği yapması bekleniyor.

Ancak Foxconn, şu anda Nvidia için yapay zeka sunucuları üretmekle meşgul. Bu yoğunluk, Apple'ın planlarını aksatabilir.

Foxconn'un yoğunluğu nedeniyle Apple, Lenovo gibi diğer şirketlerle ve daha küçük tedarikçilerle de görüşmeler yapıyor. Hatta Apple'ın bazı sunucularını Çin dışında ürettirme ihtimali de bulunuyor.

Apple Intelligence, şu anda iPhone, iPad ve Mac cihazlarda mevcut. Ancak henüz sadece ABD İngilizcesi dil desteği sunuyor. Apple, yakın zamanda daha fazla dil seçeneği eklemeyi planlıyor.

Apple, yapay zeka alanında Google gibi rakiplerinin gerisinde kalmak istemiyor. Şirket, kendi yapay zeka sunucularını kurarak, yapay zeka çalışmalarını hızlandırmayı ve daha rekabetçi hale gelmeyi hedefliyor.