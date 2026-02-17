Çin’de insansı robotlardan Bahar Bayramı’nda kungfu şovu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çin devlet televizyonu CCTV’nin özel Bahar Bayramı gala programında, insansı robotların yer aldığı gösteri geceye damgasını vurdu.

Bir grup çocukla birlikte sahne alan robotlar, Çin’in geleneksel dövüş sanatı kungfuya ait figürleri yüksek uyum ve hassasiyetle sergiledi. Performans sırasında sergilenen disiplinli hareketler ve senkronizasyon, izleyicilerden büyük alkış aldı.

ZOR HAREKETLER BAŞARIYLA SERGİLENDİ

Unitree Robotics tarafından geliştirilen “H2” model insansı robotlar, Hınan eyaletindeki Tagou Dövüş Sanatları Okulu öğrencileriyle birlikte sahne aldı.

Robotların asa, kılıç ve nunçaku gibi aksesuarları ustalıkla kullanması; uçan tekme ve havada takla gibi yüksek denge ve koordinasyon gerektiren hareketleri başarıyla gerçekleştirmesi dikkati çekti.

Gösteriye ait videolar kısa sürede hem Çin’de hem de uluslararası sosyal medya platformlarında yayıldı. Paylaşımlarda, ülkenin robot teknolojisindeki hızlı ilerleyişine vurgu yapıldı.

GEÇEN YIL DANS ETMİŞLERDİ

Unitree’nin “H1” model insansı robotları da bir önceki yılki gala programında geleneksel Çin halk dansları performansı sergilemişti. Bu yılki kungfu gösterisi ise teknik zorluk seviyesiyle bir adım daha ileriye taşındı.

ÇİN, İNSANSI ROBOTLARI STRATEJİK TEKNOLOJİ GÖRÜYOR

Çin yönetimi, insansı robotları yapay zekâ destekli geleceğin kritik teknolojilerinden biri olarak değerlendiriyor.

Mayıs 2025’te Pekin’de dünyada ilk kez robotlar ile insanların birlikte yarıştığı bir yarı maraton düzenlenmişti. Ayrıca Ağustos 2025’te yine Pekin’de gerçekleştirilen Dünya İnsansı Robot Oyunları, geniş katılımlı ilk robot müsabakası olarak kayıtlara geçmişti.