Sony, PlayStation 6'nın çıkış tarihini erteleyebilir

Son dönemde yapay zeka teknolojilerinin büyük bir hızla yaygınlaşması, teknoloji dünyasında ciddi bir donanım krizine yol açtı.

RAM ve SSD gibi temel bileşenlerin veri merkezlerine yönlendirilmesi, tüketici elektroniğindeki fiyatları aniden zirveye taşıdı.

SONY PLAYSTATION 6 İÇİN ERTELEME PLANI YAPIYOR

Bloomberg tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, Sony Group Corp. bir sonraki nesil konsolunun çıkış tarihini değiştirmeyi aktif olarak düşünüyor.

Şirket içinden kaynaklar, normalde 2027'de gelmesi beklenen PlayStation 6'nın 2028 veya 2029 yılına ertelenmesinin artık somut bir olasılık olduğunu belirtiyor.

NINTENDO SWITCH 2 VE YENİ XBOX DA TEHLİKEDE

Çip krizinden etkilenen tek şirket Sony değil; Nintendo da donanım maliyetleri nedeniyle 2026 yılında Nintendo Switch 2 modelinin fiyatını artırmayı düşünüyor.

Öte yandan, 2027 yılında piyasaya sürülmesi beklenen yeni nesil Xbox da yüksek maliyetli çip kullanımı nedeniyle oyuncular için çok pahalı bir seçenek haline gelebilir.