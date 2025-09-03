Apple'dan yeni güncelleme: iPhone'ların radyasyon seviyesi düşecek

Teknoloji devi Apple, iPhone 12 serisi için Avrupa Birliği (AB) sağlık kurallarını karşılamak amacıyla yeni bir yazılım güncellemesi yayınlayacağını açıkladı.

Güncellemenin tek amacı, cihazın yaydığı elektromanyetik radyasyon seviyesini düşürmek olacak.

FRANSA SATIŞLARI DURDURMUŞTU

Kararın arkasında, Fransa'nın geçtiğimiz yıl iPhone 12'nin radyasyon seviyelerinin AB standartlarının üzerinde olduğu gerekçesiyle satışlarını durdurması yatıyor.

Avrupa Komisyonu'nun da bu kararı "haklı" bulmasının ardından Apple, 27 AB ülkesinde güncellemeyi sunma kararı aldı.

APPLE: "TELEFONLAR GÜVENLİ"

Apple, Fransa’nın test yöntemlerini hatalı bulduğunu ve telefonun uluslararası standartlara göre her zaman güvenli olduğunu savunmaya devam ediyor.

Ancak şirket, Avrupa Komisyonu’nun kararına uyacağını belirtti.

Bu güncellemenin, büyük olasılıkla sadece 27 AB ülkesini kapsaması bekleniyor. Bu nedenle, güncellemenin Türkiye'de satılan iPhone 12'lere gelmesi beklenmiyor.