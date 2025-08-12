Apple'dan yeni patent: iPhone'lar tamamen camdan oluşacak

Teknoloji devi Apple, yıllardır hayalini kurduğu "tamamen cam iPhone" projesinden vazgeçmediğini gösteren yeni bir patent daha aldı.

2018'den beri gündemde olan bu fütüristik fikir, yeni patentle birlikte nasıl görünebileceğine dair somut ipuçları sunuyor.

FİZİKSEL DÜĞMELER TARİHE KARIŞACAK

Yeni patente göre, cihazın sadece önü ve arkası değil, kenarları da camdan oluşacak.

Bu tasarım, fiziksel düğmelere olan ihtiyacı tamamen ortadan kaldırarak, aramayı sonlandırmak için telefonu sıkmak gibi yeni kontrol hareketlerine olanak tanıyacak.

EKRAN, TELEFONUN ETRAFINI SARACAK

Patent çizimleri, cihazın ön, arka ve yan yüzeylerinin tek bir birleşik arayüz gibi çalışabileceğini gösteriyor.

Bu tasarımla duvar kağıtları telefonun etrafını tamamen sarabilecek ve uygulama simgeleri yüzeyler arasında kayarak geçiş yapabilecek.