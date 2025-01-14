Apple'ın 2025 ürün yol haritası: İşte beklenen ürünler

Haber Merkezi

2025 yılına girerken, teknoloji devi Apple'ın bu yıl bizlere neler sunacağı merak konusu.

Bloomberg'in Apple uzmanı Mark Gurman, Apple'ın 2025 ürün yol haritasına dair kapsamlı bilgiler paylaştı.

Gurman'ın raporuna göre, Apple tüm ürün serisinde önemli güncellemeler planlıyor. İşte Apple'ın 2025'te piyasaya sürmesi beklenen ürünler ve öne çıkan özellikleri:

YENİ İPHONE MODELLERİ

iPhone 17 serisiyle birlikte Apple, tasarımda değişikliğe gidebilir. iPhone 17 Pro ve Pro Max'e ek olarak, iPhone 17 Air adında yeni bir model de gelebilir.

iPhone 17 Air, Apple'ın minyatürleştirme ve çip teknolojilerindeki gelişmeleri sayesinde son derece ince bir tasarıma sahip olacak.

A19 çipi ve tek lensli kamera sistemiyle dikkat çekecek olan iPhone 17 Air, uygun fiyatlı olmasıyla da geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edebilir.

iPhone SE modeli de uzun zamandır beklenen bir güncelleme alacak. Ana sayfa düğmesi kaldırılacak ve Face ID ile Apple Intelligence özellikleri eklenecek.

Bu sayede iPhone SE modern bir tasarıma kavuşacak, ancak fiyatının biraz yükselmesi bekleniyor.

GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ İPAD'LER

Giriş seviyesi iPad'ler, A17 Pro çipi ve 8 GB'a kadar RAM ile performans artışı yaşayacak. Ayrıca Apple Intelligence desteği de sunacaklar.

iPad Air ise M4 çipine yükseltilerek iPad Pro ile arasındaki performans farkını azaltacak.

YENİ AKILLI EV MERKEZİ

Apple, 7 inçlik ekranı olan yeni bir akıllı ev merkeziyle akıllı ev pazarında iddiasını artırmayı hedefliyor. Bu cihaz, ev işlerini yönetme, uygulamaları çalıştırma ve görüntülü görüşmeler yapma gibi işlevlere sahip olacak.

Tezgah üzerine veya duvara monte edilebilecek şekilde tasarlanan bu akıllı ev merkezi, Apple Intelligence ile daha akıllı bir Siri deneyimi sunabilir.

MAC'LERDE YENİLENME

Mac Pro, 2025 yılında yenilenmesi beklenen bir diğer Apple ürünü. Apple'ın en yeni silikon çipine ve yeniden tasarlanmış bir kasaya sahip olması beklenen Mac Pro, profesyonel kullanıcılara daha yüksek performans sunacak.

APPLE WATCH'TA GELİŞMELER

Apple Watch SE'nin yeni bir tasarıma kavuşması bekleniyor. Apple Watch Series 11 ve Ultra 3 ise küçük güncellemeler alabilir. Ultra 3'te uydu bağlantısı ve 5G RedCap ağ erişimi gibi özellikler yer alabilirken, yüksek tansiyon tespiti hem Ultra hem de Series modellerine gelebilir.

YENİ AKSESUARLAR

Apple, gelişmiş menzile sahip yeni bir AirTag, yeni HomePod mini ve Apple TV modelleri üzerinde çalışıyor. Bu cihazlar, Apple'ın yeni akıllı ev ekosistemiyle uyumlu olacak şekilde tasarlanacak.

GELECEKTEKİ PLANLAR: KATLANABİLİR CİHAZLAR VE AR/VR

Apple'ın Vision Pro'nun daha uygun fiyatlı bir versiyonu üzerinde çalıştığı ve AR/VR alanında yeni ürünler geliştirdiği söyleniyor.

iPhone Air'ın ince tasarımı, gelecekte katlanabilir iPhone'lara ve iPad'lere zemin hazırlayabilir.

Apple'ın 2025 yılı için planları arasında daha ince ve hafif cihazlar, Apple Silicon'da gelişmeler ve akıllı ev pazarında daha güçlü bir konumlandırma yer alıyor.

Bu yeniliklerin Apple ekosistemini nasıl şekillendireceğini ve kullanıcılara neler sunacağını zamanla göreceğiz.