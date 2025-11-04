Apple'ın 2026 planları: En az 15 yeni ürün tanıtılacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Apple, en az 15 yeni ürün piyasaya sürmeyi planladığı 2026'da gişe rekorları kıran bir yıla hazırlanıyor.

Bloomberg'den Mark Gurman, önümüzdeki yılı "Apple'ın yakın tarihteki en önemli yıllarından biri" olarak nitelendirdi.

2026'NIN İLK YARISI YOĞUN GEÇECEK

2026'nın ilk yarısında, Apple'ın yeni nesil ürün yelpazesinin daha uygun fiyatlı bir modeli olan iPhone 17e piyasaya sürülecek.

Bununla birlikte A18 çipli 12. nesil iPad ve M4 çipli bir iPad Air'in de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

M5 çipli bir MacBook Air ile M5 Pro ve M5 Max çipli MacBook Pro modelleri de beklenen yenilikler arasında.

Teknoloji devi ayrıca, bu yenilenen Mac'lerle uyumlu güncellenmiş harici ekranlar da hazırlıyor.

YENİ SIRI VE AKILLI EV EKRANI YOLDA

Apple'ın mart veya nisan aylarında, "Apple Intelligence" sistemiyle desteklenen Siri için büyük bir güncelleme planladığı söyleniyor.

Ayrıca, hoparlör işlevi de gören ve duvara monte edilebilen yeni bir akıllı ev ekranı da gündemde. Bu cihaz, Apple'ı Amazon Echo Show ve Google Nest Hub ile doğrudan rekabete sokabilir.

KATLANABİLİR iPHONE VE iPHONE 18 GELİYOR

Apple'ın geleneksel sonbahar serisi, yeni Apple Watch modelleri ve iPhone 18 serisinin lansmanına sahne olacak.

Bu iPhone'ların Pro versiyonlarının, Qualcomm modemlerinin yerini ilk kez alacak olan Apple'ın kendi C1 modem çipini kullanması bekleniyor.

Şirketin ayrıca, hayranlarının merakla beklediği ilk katlanabilir iPhone'unu 2026'da piyasaya sürmeye hazırlandığı söyleniyor.

Diğer sürprizler arasında kamera ve M5 çipli Mac mini, Mac Studio ve OLED ekranlı bir iPad mini de var..