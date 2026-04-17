Apple'ın 2026 yılında tanıtacağı 19 farklı ürün

50. yılını kutlayan Apple, 2026 yılının geri kalanında merakla beklenen katlanabilir akıllı telefonu dahil olmak üzere tam 19 yeni ürünü teknoloji tutkunlarının beğenisine sunmaya hazırlanıyor.
Mart ayında iPhone 17e ve iPhone işlemcili MacBook Neo cihazlarını piyasaya süren Apple, asıl sürprizlerini yılın geri kalanına saklıyor.
Teknoloji devi, yıl sonuna kadar akıllı telefondan akıllı ev sistemlerine kadar geniş bir yelpazede 19 yeni cihaz tanıtmayı hedefliyor.
EYLÜL AYINDA SADECE PRO MODELLERİ TANITILACAK
Geleneksel eylül ayı lansmanında bu yıl önemli bir strateji değişikliğine gidilecek ve iPhone 18 ailesinin sadece Pro ile Pro Max versiyonları görücüye çıkacak.
Serinin standart modelinin tanıtımı ise planlamalar doğrultusunda 2027 yılının başlarına bırakılacak.
Aynı etkinlikte markanın uzun süredir beklenen ilk katlanabilir telefonu olan iPhone Ultra ve ikinci nesil iPhone Air modeli de resmi olarak duyurulacak.
Yeni AirPods Pro, Apple Watch Ultra 4 ve Series 12 modelleri de giyilebilir teknoloji ürünleri olarak sahnedeki yerini alacak.
YENİ BİLGİSAYARLAR VE AKILLI EV EKOSİSTEMİ GELİYOR
Bilgisayar pazarındaki gücünü artırmayı sürdüren şirket; M5 çipli Mac mini, Mac Studio, iMac ve güçlü M6 işlemcisiyle donatılmış yeni MacBook Pro modellerini piyasaya sürecek.
Tablet tarafında ise kullanıcılara yeni nesil iPad mini ve standart iPad seçenekleri sunulacak.
Ev teknolojilerine büyük bir yatırım yapan teknoloji devi, ekranlı yeni nesil HomePad ve HomePod 3 ile birlikte kendi markasını taşıyan güvenlik kamerası ve akıllı kapı zilini de tanıtacak.
Tüm bu ekosistemin yanı sıra, günlük kullanıma uygun yenilikçi bir Apple akıllı gözlüğünün de bu yıl içinde ortaya çıkma ihtimali bulunuyor.
Apple'ın 2026 yılında tanıtacağı 19 ürün şöyle:
iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro Max
iPhone Fold
iPhone Air 2
Apple Watch Ultra 4
Apple Watch Series 12
M5 Mac mini
M5 Mac Studio
M5 iMac
M6 MacBook Pro
Yeni AirPods Pro
Yeni iPad mini
Yeni standart iPad
Yeni Apple TV 4K
Apple Güvenlik Kamerası
Apple Kapı Zili
Apple akıllı gözlük
HomePad / HomePad Touch
HomePod 3