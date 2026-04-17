Apple'ın 2026 yılında tanıtacağı 19 farklı ürün

Mart ayında iPhone 17e ve iPhone işlemcili MacBook Neo cihazlarını piyasaya süren Apple, asıl sürprizlerini yılın geri kalanına saklıyor.

Teknoloji devi, yıl sonuna kadar akıllı telefondan akıllı ev sistemlerine kadar geniş bir yelpazede 19 yeni cihaz tanıtmayı hedefliyor.

EYLÜL AYINDA SADECE PRO MODELLERİ TANITILACAK

Geleneksel eylül ayı lansmanında bu yıl önemli bir strateji değişikliğine gidilecek ve iPhone 18 ailesinin sadece Pro ile Pro Max versiyonları görücüye çıkacak.

Serinin standart modelinin tanıtımı ise planlamalar doğrultusunda 2027 yılının başlarına bırakılacak.

Aynı etkinlikte markanın uzun süredir beklenen ilk katlanabilir telefonu olan iPhone Ultra ve ikinci nesil iPhone Air modeli de resmi olarak duyurulacak.

Yeni AirPods Pro, Apple Watch Ultra 4 ve Series 12 modelleri de giyilebilir teknoloji ürünleri olarak sahnedeki yerini alacak.

YENİ BİLGİSAYARLAR VE AKILLI EV EKOSİSTEMİ GELİYOR

Bilgisayar pazarındaki gücünü artırmayı sürdüren şirket; M5 çipli Mac mini, Mac Studio, iMac ve güçlü M6 işlemcisiyle donatılmış yeni MacBook Pro modellerini piyasaya sürecek.

Tablet tarafında ise kullanıcılara yeni nesil iPad mini ve standart iPad seçenekleri sunulacak.

Ev teknolojilerine büyük bir yatırım yapan teknoloji devi, ekranlı yeni nesil HomePad ve HomePod 3 ile birlikte kendi markasını taşıyan güvenlik kamerası ve akıllı kapı zilini de tanıtacak.

Tüm bu ekosistemin yanı sıra, günlük kullanıma uygun yenilikçi bir Apple akıllı gözlüğünün de bu yıl içinde ortaya çıkma ihtimali bulunuyor.

Apple'ın 2026 yılında tanıtacağı 19 ürün şöyle:

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone Fold

iPhone Air 2

Apple Watch Ultra 4

Apple Watch Series 12

M5 Mac mini

M5 Mac Studio

M5 iMac

M6 MacBook Pro

Yeni AirPods Pro

Yeni iPad mini

Yeni standart iPad

Yeni Apple TV 4K

Apple Güvenlik Kamerası

Apple Kapı Zili

Apple akıllı gözlük

HomePad / HomePad Touch

HomePod 3