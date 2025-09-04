Apple'ın baş robotik yapay zeka araştırmacısı Meta'ya katıldı

Apple'ın yapay zekâ departmanında yaşanan yetenek kayıpları, şirketin baş robotik yapay zekâ araştırmacısı Jian Zhang'ın da Meta'ya katılmasıyla yeni bir boyut kazandı.

Bu ayrılık, son haftalarda şirketin temel yapay zekâ model ekibinden yaşanan bir dizi istifanın son halkası oldu.

TEMEL MODEL EKİBİ DAĞILIYOR

Apple Intelligence platformunun gelişiminde kilit rol oynayan Apple Foundation Models ekibi, son haftalarda lideri de dahil olmak üzere yaklaşık 10 üyesini kaybetti.

Ekipten ayrılan son üç araştırmacının ise OpenAI ve Anthropic PBC gibi rakip yapay zekâ şirketlerine katılacağı belirtildi.

AYRILIKLARIN ARKASINDAKİ NEDENLER

Bu yetenek göçünün arkasında, Apple Intelligence'ın zayıf kabul görmesi ve Apple'ın Siri gibi ürünlerde Google Gemini gibi harici teknolojilere yönelme ihtimalinin yarattığı moral bozukluğu yatıyor.

Ayrıca, Meta gibi rakiplerin 200 milyon dolara varan çok yıllık sözleşmeler gibi cazip maaş paketleri sunması da bu ayrılıkları hızlandırıyor.