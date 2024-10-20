Apple'ın elektrikli otomobiller için BYD ile gizlice çalıştığı ortaya çıktı

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Ortaya atılan iddialara göre Apple, iptal edilen Apple Car projesi kapsamında Çinli otomobil üreticisi BYD ile gizli bir iş birliği gerçekleştirdi.

2017 yılında başlayan bu ortaklığın amacı, lityum demir fosfat (LFP) hücreleri kullanan uzun menzilli ve güvenli elektrikli araç bataryaları geliştirmekti.

Apple, pil paketleri ve ısı yönetimi konusundaki uzmanlığını projeye taşırken, BYD ise üretim bilgisi ve LFP hücre teknolojisindeki gelişmeleriyle katkıda bulundu.

İŞ BİRLİĞİ, APPLE CAR PROJESİNİN BİR PARÇASIYDI

Bu iş birliği, Apple'ın son on yılda yılda yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yaptığı Apple Car projesinin bir parçasıydı.

Apple, BYD'nin mevcut Blade pillerindeki teknolojiye sahip olmasa da ortaklığın BYD'nin pil sistemlerinin gelişimini etkilediği belirtiliyor.

Projenin Apple tarafında Alexander Hitzinger tarafından yönetildiği ve Mujeeb Ijaz'ın gözetiminde yaklaşık 50 kişilik bir pil mühendisi ekibinin yer aldığı ifade ediliyor.

BYD'nin pil işinden sorumlu başkan yardımcısı Michael He ise Çinli şirket adına çalışmalara liderlik etti.

APPLE, ORTAKLIKTAN VAZGEÇTİ VE PROJEYİ İPTAL ETTİ

Yıllar süren iş birliğine rağmen, Apple sonunda ortaklıktan vazgeçti ve diğer pil üreticilerinin sistemlerini değerlendirmeye başladı.

Yöneticiler, projenin uygulanabilir olmadığına karar verdikten sonra, Apple, Şubat 2024'te Apple Car projesini iptal etti.

Apple'ın otomobil hayali gerçekleşmese de pil geliştirme çalışmalarının Vision Pro başlığı ve Neural Engine AI işlemcisi gibi şirketin diğer teknolojilerine katkıda bulunduğu belirtiliyor.