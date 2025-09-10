Apple'ın en güçlü kulaklığı AirPods Pro 3 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 9 Eylül etkinliğinde iPhone 17 serisinin yanı sıra yeni kablosuz kulaklığı AirPods Pro 3'ü de tüketicilerle buluşturdu. Yeni kulaklık, özellikle getirdiği sağlık özellikleriyle dikkat çekiyor.

ARTIK BİR SAĞLIK ASİSTANI: KALP ATIŞ HIZI VE ATEŞ ÖLÇER

AirPods Pro 3, getirdiği yeni sensörlerle adeta bir sağlık asistanına dönüşüyor.

Kulaklıkta hem kalp atış hızı ölçüm sensörü hem de vücut sıcaklığını ölçebilen bir ateş ölçüm sensörü bulunacak.

Ayrıca yeni model, hafif ve orta seviye işitme kaybı olan kullanıcılar için bir işitme cihazı gibi de kullanılabilecek.

YENİ H3 ÇİP, GELİŞMİŞ SES VE TASARIM

Apple'ın yeni H3 çipinden güç alan AirPods Pro 3, daha iyi bağlantı özellikleri ve artırılmış menzil sunacak.

Geliştirilen aktif gürültü engelleme özelliğinin yanı sıra, Apple Vision Pro ile tam entegre çalışarak kayıpsız ses sağlayacak.

Tasarım tarafında ise en büyük değişiklik, biraz daha küçülen ve fiziksel buton yerine kapasitif butona geçen şarj kutusunda kendini gösteriyor.

Pil ömrünün de AirPods Pro 2'deki 6 saatlik dinleme süresine göre biraz daha iyileştirildiği belirtildi.

AIRPODS PRO 3 TÜRKİYE FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ

AirPods Pro 3'ün Türkiye fiyatı 13 bin 999 TL olarak açıklandı. Yeni kablosuz kulaklığın, iPhone 17 serisi ile birlikte 19 Eylül'de satışa sunulması bekleniyor.