Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u beklenenden daha ucuz olabilir

Yatırım şirketi UBS, Apple'ın uzun zamandır beklenen ilk katlanabilir iPhone modelinin fiyatlandırmasına ilişkin yeni bir analiz yayınladı.

Rapora göre teknoloji devi, "iPhone Fold" olarak adlandırılan cihazı, daha önce öngörülenin aksine daha uygun bir fiyat aralığında piyasaya sürebilir.

MALİYET AVANTAJI FİYATI DÜŞÜRECEK

UBS analistleri, katlanabilir iPhone için Malzeme Listesinin (BOM) 759 dolar olabileceğini tahmin ediyor; bu rakam, rakibi Samsung'un Galaxy Z Fold SE için ödediği parça maliyetinden yüzde 4 daha az.

Bu maliyet disiplini sayesinde, daha önce 2 bin 400 dolara kadar çıkacağı tahmin edilen telefonun fiyatının 1.800 ila 2 bin dolar arasında belirlenebileceği belirtiliyor.

PAZARA GEÇ GİRMENİN AVANTAJI

Analistlere göre, Apple'ın katlanabilir cihaz pazarına geç girişi aslında şirket için olumlu olabilir.

Çünkü katlanabilir telefonlar için tedarik zinciri artık olgunlaştı ve teknoloji gelişti; bu da Apple'ın hem daha gelişmiş hem de daha uygun maliyetli bir cihaz üretmesine olanak tanıyor.