Yalovalı öğrenciler, Robot Olimpiyatları’nda 5 madalya kazandı

Yalova’da teknolojiye ilgi duyan öğrencilere yönelik kurulan Teknoakademi’de robotik kodlama, yazılım ve mühendislik temelli eğitimler veriliyor. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan Teknoakademi Takımı, geliştirdikleri projelerle ulusal ve uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil ediyor.

16 ÜLKEDEN 620 TAKIM ARASINDA ÖNE ÇIKTILAR

Teknoakademi Takımı, geçtiğimiz ay İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Fibonacci Uluslararası Robot Olimpiyatları’na katıldı. 16 ülkeden 620 takımın yarıştığı organizasyonda Yalovalı öğrenciler; dron ralli, çizgi izleyen ve labirent çözme kategorilerinde mücadele etti.

Takım, zorlu rekabetin yaşandığı yarışmada 3 altın ve 2 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

"ÇOCUKLARIMIZ SAHADA ASLA UMUDUNU KAYBETMEDİ"

Teknoakademi Müdürü Hatice Şener, elde edilen başarının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Yarışma sürecinde öğrencilerin yüksek motivasyonla mücadele ettiğini vurgulayan Şener, şunları kaydetti:

Yarışmada çocuklarımız ve gençlerimiz ellerinden gelenin çok daha fazlasını ortaya koydu. Hiçbir an umutsuzluk yaşamadık. Bizim hedefimiz her zaman birincilik için mücadele etmekti. Gençlerimle ve çocuklarımla gurur duyuyorum.

HEDEF DAHA BÜYÜK BİR EKİP VE YENİ BAŞARILAR

Gelecek yıl yarışmaya daha geniş bir ekiple katılmayı planladıklarını belirten Şener, yetiştirdikleri öğrencilerin Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğini ifade etti:

Asıl hedefimiz, gençlerimizin ülkemizi ve bayrağımızı uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmesi. Orada ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak bizim için her şeyden önemliydi.

"TÜRKİYE TEKNOLOJİ ALANINDA GÜÇLENİYOR"

Türkiye’nin robotik ve yazılım alanında ciddi bir ivme yakaladığını dile getiren Şener, Türk devletlerinin bu alanda disiplinli çalışmalar yürüttüğüne dikkat çekerek, “Türkiye teknoloji alanında yavaş yavaş şahlanıyor. Yarışmada çok sayıda Türk takımı vardı ve bunu sahada net şekilde gözlemledik.” değerlendirmesinde bulundu.

"TAKIMIMA İNANIYORDUM"

“Çizgi izleyen” kategorisinde birincilik kazanan lise öğrencisi Burak Altıparmak, kodlamaya merakla başladığını ve uluslararası başarıya ulaşmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu söyledi:

"Yurt dışına ilk kez çıktım ve çok heyecanlıydım. Rakiplerimiz çok iyiydi ama takımımıza inanıyordum."

BABASINDAN İLHAM ALDI, DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

“Labirent çözme” kategorisinde dünya üçüncülüğü elde eden lise öğrencisi Tuna Kale ise yazılımcı olan babasını örnek aldığını belirterek, yarışma öncesinde yoğun bir hazırlık süreci geçirdiklerini anlattı.

4. SINIFTAN BÜNYA BİRİNCİLİĞİNE

“İlkokul dron ralli” kategorisinde birincilik elde eden 4. sınıf öğrencisi Umut Adar Tokyay da elde ettiği başarıdan dolayı büyük mutluluk yaşadığını ifade etti:

"Bir aylık çalışmayla dünya birincisi oldum. Ayrıca çizgi izleyen kategorisinde de ikinci oldum. Dron yarışmasında ikinci ve üçüncü olan takımlar da Türkiye’dendi. Hepsi çok iyiydi."