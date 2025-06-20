Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u gelecek yıl piyasaya sürülebilir

Apple'ın uzun süredir beklenen ilk katlanabilir iPhone'u ile ilgili en somut iddialardan biri, güvenilir analist Ming-Chi Kuo'dan geldi. Kuo'ya göre Apple, katlanabilir telefon pazarına 2026 yılında girmeye hazırlanıyor.

Ming-Chi Kuo, Apple'ın önemli tedarikçilerinden Foxconn'un, cihazın üretimine 2025'in sonlarında başlayacağını belirtti.

Bu takvime göre, ilk katlanabilir iPhone'un 2026'da, büyük olasılıkla iPhone 18 serisinin bir parçası olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.

KATLAMA İZİ GÖRÜNMEZ OLACAK

Söylentilere göre Apple, cihazın menteşesini mükemmelleştirmek için çok yoğun çalıştı. Bunun sonucunda ekranın ortasındaki katlanma izinin "neredeyse görünmez" olacağı iddia ediliyor.

Ayrıca, katlandığında sadece 9 mm civarında bir kalınlığa sahip, ultra ince bir tasarım hedefleniyor.

EKRAN, KAMERA VE FİYAT BEKLENTİLERİ

Cihazın, Samsung'un Galaxy Fold serisine benzer şekilde kitap gibi açılan bir tasarıma sahip olması bekleniyor.

Katlandığında 5.5 inç, açıldığında ise 7.8 inçlik bir ekran sunacağı ve bu katlanabilir panellerin Samsung Display tarafından üretileceği belirtiliyor.

Ayrıca, cihazda ekran altı kamera teknolojisinin kullanılabileceği, hatta yer kısıtlamaları nedeniyle Face ID yerine Touch ID sistemine geri dönülebileceği de söylentiler arasında.

Telefonun fiyatının ise 2 bin ila 2 bin 500 dolar arasında olması bekleniyor. Bu da onu Apple'ın şimdiye kadarki en pahalı akıllı telefonu yapacak.