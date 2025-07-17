Apple'ın iPhone 17 serisini ne zaman tanıtacağı ortaya çıktı

Apple'ın merakla beklenen iPhone 17 serisinin ne zaman tanıtılacağına dair en güvenilir tahminlerden biri, Bloomberg'den Mark Gurman'dan geldi.

Gurman'a göre teknoloji devi, yeni iPhone'lar için eylül ayı başlarında etkinlik düzenleme geleneğini bu yıl da sürdürecek.

MUHTEMEL TARİHLER: 9 VEYA 10 EYLÜL

Gurman, Apple'ın etkinlikleri için genellikle salı günlerini tercih ettiğini ve bu yılki takvimde 9 veya 10 Eylül tarihlerinin en olası seçenekler olduğunu belirtti.

8 Eylül pazartesi gününün de bir ihtimal olduğu, ancak şirketin cuma günlerinden ve 11 Eylül tarihinden kaçındığı ifade ediliyor.

ETKİNLİKTE SADECE IPHONE OLMAYACAK

Yaklaşan Eylül etkinliğinde yalnızca iPhone 17 serisinin (iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max ve yeni iPhone 17 Air) tanıtılması beklenmiyor.

Apple'ın aynı etkinlikte yeni Apple Watch Series 11 ve güncellenmiş AirPods modellerini de duyurması öngörülüyor.