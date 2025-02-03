Apple'ın iPhone satışları beklenenden düşük kaldı

Haber Merkezi

Apple, 2025 mali yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, 36,33 milyar dolar kar elde ederek beklentileri aştı. Ancak iPhone satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre düşüş gösterdi.

İPHONE SATIŞLARI DÜŞTÜ

Apple'ın iPhone satışları, 2025 mali yılının ilk çeyreğinde 69,14 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, 2024 mali yılının aynı dönemindeki 69,70 milyar dolarlık satış rakamının altında kaldı.

Apple'ın hizmet gelirleri ise 2025 mali yılının ilk çeyreğinde yüzde 14 artarak 26,34 milyar dolara ulaştı. Bu artış, Apple Music, iCloud ve App Store gibi hizmetlerin başarısına bağlanıyor.

iPad satışları da 2025 mali yılının ilk çeyreğinde yüzde 15,2 artarak 8,09 milyar dolara çıktı. Bu artış, yeni iPad modellerinin ve iPadOS güncellemelerinin başarısına bağlanıyor.

Apple'ın satışları, Çin pazarı hariç tüm bölgelerde artış gösterdi. Çin'deki satışlar ise yüzde 11 azalarak 18,51 milyar dolara geriledi.

Apple hisseleri, finansal sonuçların açıklanmasının ardından yüzde 1,53 değer kaybetti.