Apple'ın planları sızdırıldı: Kendi kamera sensörünü geliştiriyor

Teknoloji devi Apple'ın, iPhone fotoğrafçılığında yeni bir çağ başlatabilecek kendi kamera sensörünü geliştirdiği ortaya çıktı.

Sızıntılara göre şirket, patent aşamasını geçerek çalışan bir prototipi test etmeye başladı.

HEDEF: SİNEMA KALİTESİNDE DİNAMİK ARALIK

LOFIC adı verilen yeni teknolojiye sahip sensörün en büyük vaadi, dinamik aralığı yaklaşık 20 durağa çıkarması.

Bu rakam, mevcut iPhone'ların (12-14 durak) çok ötesinde ve en iyi profesyonel sinema kameralarıyla aynı seviyede.

SONY'YE OLAN BAĞIMLILIK AZALACAK

Bu hamle, Apple'ın uzun süredir kamera sensörleri için bağımlı olduğu Sony'den uzaklaşarak kendi kendine yeterlilik stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Yeni sensörün, donanım ve yazılım arasında çok daha sıkı bir entegrasyon sağlayarak en erken iPhone 18 serisiyle birlikte gelebileceği konuşuluyor.