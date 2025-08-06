Apple'ın yol haritası sızdı: Katlanabilir modeller ne zaman gelecek

Teknoloji devi Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı söylenen iki farklı katlanabilir cihaz hakkındaki yol haritası netleşmeye başladı.

Analist Jeff Pu'nun son raporuna göre, katlanabilir iPhone planlandığı gibi gelirken, daha büyük ekranlı hibrit model ise ertelendi.

İLK ÖNCE KATLANABİLİR IPHONE GELECEK

Rapora göre, Apple'ın ilk katlanabilir akıllı telefonu olan "iPhone Fold" modelinin geliştirme süreci sorunsuz ilerliyor.

Bu durum, cihazın daha önce de iddia edildiği gibi 2026 yılında piyasaya sürülme hedefini koruduğunu gösteriyor.

Buna karşılık, 18,8 inçlik dev bir ekrana sahip olması beklenen MacBook-iPad hibrit modelinin seri üretimi 2027 yılına ertelendi.

Bu cihazla ilgili en büyük tartışma ise iPadOS mi yoksa dokunmatik kontrollere sahip bir macOS mu çalıştıracağı konusunda devam ediyor.