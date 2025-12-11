Aralık ayında OxygenOS 16 alacak OnePlus modelleri belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Teknoloji üreticisi OnePlus, geçtiğimiz ay amiral gemisi modelleriyle başlattığı OxygenOS 16 güncelleme dağıtımını hız kesmeden sürdürüyor.

Aralık ayı itibarıyla kapsamı genişletilen güncelleme paketi, hem üst segment hem de orta segmentteki birçok cihazı en yeni yazılım özellikleriyle buluşturacak.

ARALIK AYI GÜNCELLEME LİSTESİ

Resmi yol haritasına göre bu ay toplam altı model yeni sürüme kavuşurken; OnePlus 11, Nord 5, Nord CE 5 ve Nord 4 modelleri için dağıtım süreci halihazırda başlamış durumda.

Listede yer alan ancak henüz güncellemeyi almayan OnePlus 11R ve Nord 3 modellerinin de önümüzdeki günlerde kararlı sürüme erişmesi bekleniyor.

2026 YILI VE SON AŞAMA

Güncelleme takviminin üçüncü ve son aşamasının 2026 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor.

Bu son süreçte OnePlus 10 Pro, Nord CE 4 serisi ve tablet modelleri de dahil olmak üzere kalan diğer cihazlar OxygenOS 16 güncellemesini alarak süreci tamamlayacak.