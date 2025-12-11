Poco X8 Pro yakında geliyor: İşte öne çıkan özellikleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hindistan ve küresel pazarlar için hazırlıklarını sürdüren Poco, yeni amiral gemisi katili X8 Pro modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Cihazın 2511FPC34I model numarasıyla BIS veri tabanında listelenmesi, lansmanın çok yakında gerçekleşeceğini doğruluyor.

REDMI TURBO 5 ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLACAK

Sektör kaynaklarına göre yeni model, Çin'de tanıtılacak olan Redmi Turbo 5'in yeniden markalanmış küresel versiyonu olacak.

Bu kapsamda cihazın, dünyada Dimensity 8500 yonga setini kullanan ilk akıllı telefonlardan biri olması bekleniyor.

BATARYASIYLA REKOR KIRACAK

Sızdırılan teknik özellikler arasında 1.5K çözünürlüğünde LTPS OLED ekran ve metal orta çerçeve detayları dikkat çekiyor.

En çarpıcı özellik olarak ise 100W hızlı şarj desteğine sahip 8.000 mAh veya 9.000 mAh kapasiteli devasa bir batarya öne çıkıyor.

IP68 veya IP69 sertifikalarıyla suya ve toza karşı üst düzey dayanıklılık sunması beklenen seride, X8 Pro'ya bir de temel model eşlik edecek.

Redmi Note 15 Pro 5G tabanlı olması beklenen standart Poco X8 ise Dimensity 7400 işlemci ve 200 MP kamera kurulumuyla gelecek.