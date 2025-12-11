PlayStation Plus Aralık 2025 oyunları belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sony'nin popüler abonelik servisi PlayStation Plus, kütüphanesini yeni ve iddialı yapımlarla genişletmeye devam ediyor.

Aralık ayı güncellemesi kapsamında Extra ve Premium abonelerine sunulacak olan ücretsiz oyun listesi şirket tarafından paylaşıldı.

POPÜLER YAPIMLAR KÜTÜPHANEYE EKLENİYOR

Açıklanan listeye göre 16 Aralık itibarıyla oyuncular, Assassin’s Creed Mirage ve Wo Long: Fallen Dynasty gibi yüksek profilli yapımlara erişim sağlayabilecek.

Ayrıca aksiyon ve rol yapma türündeki Granblue Fantasy: Relink ile Skate Story de katalogdaki yerini alacak oyunlar arasında bulunuyor.

Kütüphaneye eklenen diğer önemli yapımlar arasında Lego Horizon Adventures ve simülasyon tutkunları için Planet Coaster 2 dikkat çekiyor.

Aileler ve daha genç oyuncular için ise Paw Patrol serisinden Grand Prix ve World oyunları bu ayın listesine dahil edildi.

PREMIUM ABONELERİNE KLASİK SÜRPRİZ

PlayStation Plus Premium abonelerine özel klasik oyunlar kataloğuna ise efsane dövüş oyunu Soulcalibur III ekleniyor.

PS5 ve PS4 sahipleri, duyurulan tüm bu oyunları ay ortasından itibaren kütüphanelerine ekleyip oynamaya başlayabilecek.

Aralık ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:

Assassin’s Creed Mirage | PS5, PS4

Wo Long: Fallen Dynasty | PS5, PS4

Skate Story | PS5

Granblue Fantasy: Relink | PS5, PS4

Planet Coaster 2 | PS5

Cat Quest III | PS5, PS4

Lego Horizon Adventures | PS5

Paw Patrol: Grand Prix | PS5, PS4

Paw Patrol World | PS5, PS4

PlayStation Plus Premium

Soulcalibur III | PS5, PS4