Samsung Galaxy A57, Galaxy A37 ve Galaxy A07 5G'nin çıkış tarihi belli oldu

Teknoloji devi Samsung, 2026 yılının başlarında piyasaya sürmeyi planladığı yeni Galaxy A serisi modelleri için takvimini değiştirmeye hazırlanıyor.

Sızdırılan son raporlara göre şirket, orta ve giriş segmentindeki popüler modellerini alışılageldik tarihlerden daha erken bir dönemde kullanıcılarla buluşturacak.

GALAXY A57 VE A37 İÇİN ŞUBAT İŞARET EDİLDİ

Sızıntılara göre serinin güçlü üyesi Galaxy A57, henüz resmi olarak tanıtılmayan Exynos 1680 yonga seti ve Android 16 işletim sistemiyle Şubat 2026 tarihinden önce piyasaya sürülecek.

Benzer şekilde Exynos 1480 işlemciden güç alacak Galaxy A37 modelinin de, normal tanıtım dönemi olan mart veya nisan ayları yerine şubat ayında vitrine çıkması bekleniyor.

EN UCUZ 5G MODELİ YIL BAŞINDA GELİYOR

Serinin giriş seviyesi temsilcisi Galaxy A07 5G'nin ise abilerinden daha önce, bu ayın sonlarında veya 2026 Ocak ayı başında tanıtılması öngörülüyor.

Markanın 2026 yılındaki en uygun fiyatlı 5G telefonu olması beklenen bu model, bütçe dostu segmentte rekabeti artırmayı hedefliyor.