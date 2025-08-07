Araştırmacılardan kritik uyarı: Milyonlarca Apple cihazı risk altında

Hindistan'ın resmi siber güvenlik kurumu CERT-In, Apple kullanıcıları için kritik bir güvenlik uyarısı yayınladı.

Uyarıda, iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch dahil olmak üzere şirketin tüm ürün ekosistemini etkileyen çeşitli güvenlik açıkları vurgulanıyor.

ESKİ YAZILIM SÜRÜMLERİ BÜYÜK RİSK TAŞIYOR

Tespit edilen güvenlik açıkları, özellikle eski yazılım sürümlerini kullanan cihazları tehlikeye atıyor.

iOS 18.6'dan, iPadOS 18.6'dan ve watchOS 11.6'dan daha eski sürümleri çalıştıran tüm cihazlar risk altında bulunuyor.

KORSANLAR NELER YAPABİLİR

CERT-In, bu açıkların saldırganların cihazlara uzaktan yetkisiz erişim sağlamasına, hassas verileri çalmasına veya hizmet reddi (DoS) saldırıları başlatmasına olanak tanıyabileceğini belirtti.

Bu nedenle, tüm Apple kullanıcılarının olası risklerden kaçınmak için cihazlarını derhal en son yazılım sürümlerine güncellemeleri şiddetle tavsiye ediliyor.