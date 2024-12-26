Araştırmada yeni dönem: Gemini Advanced Deep Research tanıtıldı

Haber Merkezi

Google, Gemini Advanced aboneleri için "Deep Research" adlı yeni bir özellik duyurdu. Bu özellik, yapay zeka destekli bir araştırma asistanı gibi çalışarak karmaşık araştırmaları hızlı ve kolay bir şekilde yapmanıza olanak tanıyor.

DEEP RESEARCH NEDİR

Deep Research, Gemini'ye detaylı araştırma soruları sormanıza olanak tanıyor. Bir soru sorduğunuzda, Gemini bilgi toplamak ve analiz etmek için çok adımlı bir plan oluşturuyor. Bu planı inceleyebilir ve gerekirse düzenleyebilirsiniz.

"Araştırmaya başla" butonuna tıkladığınızda Gemini şunları yapıyor:

Web'de arama yaparak ilgili bilgileri buluyor.

Bulgularını analiz ediyor ve geliştiriyor.

Sonuçları detaylı ve okunması kolay bir rapor halinde sunuyor.

Ayrıca, raporu Google Dokümanlar'a aktararak başkalarıyla paylaşabilir veya projelerinize entegre edebilirsiniz.

YENİ ÖZELLİĞİN AVANTAJLARI

Deep Research, zamandan tasarruf etmenizi sağlayan bir "kişisel araştırma asistanı" olarak tanımlanıyor.

Saatler sürebilecek araştırmaları dakikalar içinde tamamlayabiliyorsunuz. Bu özellik, öğrenciler, profesyoneller ve hızlı bir şekilde detaylı bilgiye ihtiyaç duyan herkes için ideal.

Deep Research, Gemini Advanced abonelerine 45'ten fazla dilde ve 150'den fazla ülkede sunuluyor. Hem masaüstü hem de mobil web platformlarında kullanılabiliyor.