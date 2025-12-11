Arkeologlar, insanların ateş yakmak için alet kullandığına dair en eski kanıtları keşfetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Arkeologlar, insanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan ateşin kontrolü konusunda ezber bozan bir keşfe imza attı.

İngiltere'deki bir kil ocağında bulunan kalıntılar, insanların 400 bin yıl önce ateş yakmak için özel aletler kullandığını ortaya koydu.

KANITLAR İNGİLTERE'DEKİ KİL OCAĞINDA BULUNDU

Araştırmacılar, Barnham köyündeki kazı alanında yanmış tortular, ısıdan çatlamış çakmaktaşı el baltaları ve ateş yakmak için kullanılan pirit parçaları tespit etti.

Jeolojik analizler, bölgede doğal olarak bulunmayan piritin insanlar tarafından oraya kasıtlı olarak getirildiğini doğruluyor.

TARİHİ 350 BİN YIL GERİYE ÇEKTİ

Daha önce insanların kendi başına ateş yakabildiğine dair en eski doğrudan kanıtlar 50 bin yıl öncesine dayanıyordu.

Britanya Müzesi'nden arkeolog Rob Davis, bu yeni keşfin ateş yakma becerisini yaklaşık 350 bin yıl geriye çektiğini ve bunun insanlık tarihi için devasa bir değişim olduğunu vurguluyor.

EVRİMİ VE BEYİN GELİŞİMİNİ HIZLANDIRDI

Bu dönemde İngiltere'de yaşayan Neandertallerin, sadece orman yangınlarından faydalanmak yerine aletlerle kıvılcım çıkararak ateşi kontrol altına aldıkları düşünülüyor.

Ateşin düzenli kullanımı; pişirme yöntemlerinin gelişmesini, beyin hacminin büyümesini ve daha karmaşık sosyal ilişkilerin kurulmasını sağlayan evrimsel bir katalizör görevi gördü.