Artık WhatsApp'ta gelen sesli aramaları sessize alabilirsiniz

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WhatsApp, sesli ve görüntülü arama deneyimini geliştirmek için yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

Android için WhatsApp'ın 2.25.10.16 beta sürümünde ortaya çıkan bu yenilikler, kullanıcıların daha fazla kontrol sahibi olmasını ve iletişimlerini daha kişiselleştirebilmelerini amaçlıyor.

Özellikle gelen sesli aramaları sessize alma ve görüntülü aramaları yanıtlamadan önce kamerayı kapatma gibi özellikler, kullanıcıların gizliliğini artırıyor.

SESLİ ARAMALARDA SESSİZE ALMA ÖZELLİĞİ

WhatsApp, gelen sesli aramalar için sessize alma butonu özelliğini test ediyor. Bu özellik, kullanıcıların aramayı cevaplamadan önce mikrofonlarını sessize almalarına olanak tanıyor.

Özellikle gürültülü ortamlarda veya hazırlıksız yakalanılan durumlarda oldukça kullanışlı olabilen bu özellik, kullanıcıların aramayı daha kontrollü bir şekilde yönetmelerini sağlıyor.

GÖRÜNTÜLÜ ARAMALARDA KAMERAYI KAPATMA ÖZELLİĞİ

WhatsApp, görüntülü aramalarda da önemli bir yeniliği test ediyor. Artık kullanıcılar, görüntülü aramayı yanıtlamadan önce kameralarını kapatabilecekler.

Bu özellik, kullanıcıların görüntülü aramaya hazırlanmak için ek süre kazanmalarını veya gizliliklerini korumalarını sağlıyor.

Özellikle bilinmeyen numaralardan gelen aramalarda, kullanıcıların görüntülü aramayı yanıtlamadan önce kameralarını kapatabilmeleri önemli bir güvenlik katmanı oluşturuyor.

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞMELERDE EMOJİ TEPKİLERİ

WhatsApp, görüntülü görüşmeleri daha eğlenceli hale getirmek için emoji tepkileri özelliğini de test ediyor.

Bu özellik sayesinde, görüntülü görüşmedeki katılımcılar gerçek zamanlı olarak emojilerle tepki verebilecekler. Bu da iletişimi daha canlı ve keyifli hale getirecek.