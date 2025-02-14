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Haber Merkezi

ASELSAN, yarım asırlık mühendislik ve savunma sanayisindeki başarılarını, 50’nci yılına özel hazırladığı etkileyici bir video ile kutladı.

"50 GURUR YILI"

"Havada, karada, denizde; görünenin ötesinde 50 gurur yılı" notuyla sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, şirketin geliştirdiği ileri teknoloji savunma sistemleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sağladığı katkılar vurgulandı.

"HER ZAMAN VE HER YERDE, TÜRK ORDUSUNUN YANINDAYIZ"

Türk askerinin yer aldığı görüntüler eşliğinde Komando Andı’nın yankılandığı videonun sonunda ise güçlü bir mesaj dikkat çekti: "Her zaman ve her yerde Türk ordusunun yanındayız."