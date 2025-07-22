ASELSAN’dan IDEF 2025’te uluslararası işbirliği hamlesi

Anadolu Ajansının “Global İletişim Ortağı” olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı’nın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın desteğiyle ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) koordinasyonunda, KFA Fuarcılık AŞ tarafından İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenleniyor.

OYUN DEĞİŞTİREN TEKNOLOJİLER

Bu önemli savunma sanayi buluşmasında ASELSAN, hem Afrika’da hem de Avrupa’da dikkat çeken uluslararası işbirliklerine imza attı. Şirket, Güney Afrika’da yerel üretim anlaşması yaptığı PAMODZI Group ile yeni bir mutabakat zaptı imzalayarak bölgede “oyun değiştirici” teknolojiler sunmayı hedefliyor. 2011 yılında Güney Afrika’da kurduğu ofisle bölgesel çözümler geliştirmeye başlayan ASELSAN, bu süreçte eğitim, teknik destek ve yerel ortaklıklarla Afrika ülkelerinin savunma altyapısına önemli katkılar sundu.

ANLAŞMANIN İÇERİĞİ

Doğu Avrupa ve Balkanlar’a da odaklanan ASELSAN, fuar kapsamında Excalibur firmasıyla kara araçları ve tank modernizasyonunu kapsayan bir işbirliği sözleşmesi imzaladı. Bu anlaşma; uzaktan komutalı silah sistemleri, akıllı tapa ve mühimmat modernizasyonu ile sınır güvenliği sistemlerinin geliştirilmesini içeriyor.

AZERBAYCAN İLE İLİŞKİLER

Azerbaycan’la olan işbirliği de güçlenerek devam ediyor. ASELSAN, Azerbaycan Savunma Bakanlığı Satın Alma İdaresi ile telsiz, taşınabilir uydu terminali ve elektronik harp podu (EHPOD) tedarikine yönelik üç ayrı mutabakat zaptına imza attı. Ayrıca HBT sistemlerinin bakım, onarım ve yetenek geliştirme çalışmaları da işbirliği kapsamına alındı. Azerbaycan Savunma Bakanı Vugar Mustafayev, ASELSAN’a faaliyet lisansı takdim etti.

Bununla birlikte, Miras Holding ile de savunma sanayisine yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı.

Sözleşmelerin ardından konuşan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, uluslararası açılımlarını sürdüreceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: