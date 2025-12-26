Ertelendi iddiaları vardı: iPhone Air 2 için yeni tarih ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Teknoloji dünyasındaki sızıntılarıyla bilinen bir kaynak, Apple'ın yeni nesil iPhone Air modelini planlandığı gibi 2026 sonbaharında piyasaya sürebileceğini iddia etti.

Diğer yandan şirketin iPhone 17e modeli için ilkbahar lansmanına hazırlık amacıyla seri üretime geçtiği de gelen bilgiler arasında.

ERTELEME RAPORLARIYLA ÇELİŞİYOR

Bu yeni sızıntı, cihazın Mart 2027 tarihine kadar ertelendiğini öne süren ve doğrulandığı belirtilen raporlarla ciddi bir zıtlık oluşturuyor.

İlk modelin beklenenin altında kalan satış rakamları nedeniyle, Apple'ın lansmanı erteleyerek iPhone 18 serisiyle birleştirmeyi planladığı söyleniyordu.

BEKLENEN YENİ ÖZELLİKLER

İkinci nesil modelin, kullanıcı şikayetlerini gidermek adına çift arka kamera kurulumu ve daha uygun bir fiyat etiketiyle gelmesi bekleniyor.

Cihazın ayrıca daha hafif bir kasa yapısına, buhar odası soğutma sistemine ve artırılmış pil kapasitesine sahip olacağı belirtildi.