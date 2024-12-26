ASML CEO'sundan itiraf: Çin, çip teknolojilerinde 15 yıl geride

Haber Merkezi

Çin merkezli çip şirketi ASML CEO'su Christophe Fouquet, Çin'in çip üretim teknolojisinde Batı'nın gerisinde kaldığını açıkladı.

Fouquet, Çinli şirketlerin EUV makinelerine erişiminin olmamasının, ülkenin çip üretimini olumsuz etkilediğini belirtti.

EUV MAKİNELERİNİN ÖNEMİ

EUV (Extreme Ultraviolet) Litografi makineleri, gelişmiş çiplerin üretiminde kritik bir rol oynuyor.

ASML, bu makineleri üreten dünyadaki tek şirket. Ancak, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Çinli şirketler, EUV makinelerine erişemiyor.

ÇİN, BATI'NIN GERİSİNDE

Fouquet, Çinli şirketlerin EUV makinelerine erişiminin olmamasının, ülkenin çip üretimini 10 ila 15 yıl gerilettiğini söyledi.

Çin'in en büyük çip üreticisi SMIC, EUV makineleri yerine daha eski DUV (Derin Ultraviyole) makinelerini kullanıyor.

ÇİN'İN ÇABALARI

Huawei ve SMIC, kendi litografi makinelerini geliştirmek için çalışıyor. Ancak, bu sürecin 10 ila 15 yıl sürebileceği tahmin ediliyor.

ASML, Çinli şirketlere DUV makinelerinin satışına ve bakımına devam ediyor. ABD, ASML'nin Çin'deki DUV makinelerinin bakımını durdurmasını istese de, ASML bu talebi reddediyor.

ASML, Çinli şirketlerin DUV makinelerinin bakımını yaparak bu makinelerin teknolojisini kopyalayabileceğinden endişe ediyor. Bu nedenle, ASML Çin'deki DUV makinelerinin bakımını kendi yapmaya devam ediyor.