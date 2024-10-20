Asus, ROG Phone 8 için Android 15 programını başlattı

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Asus, resmi forumu üzerinden yaptığı duyuru ile ROG Phone 8 kullanıcılarını Android 15 Önizleme Programı'na davet etti.

Bu program sayesinde kullanıcılar, Android 15'in beta sürümünü indirip telefonlarında kullanabilecek ve böylece yeni özellikleri ve geliştirmeleri erkenden deneyimleyebilecekler.

Ancak Asus, program katılımcılarını beta sürümünün beklenmeyen hatalar ve kararsızlıklar içerebileceği konusunda uyarıyor. Ayrıca, önizleme yazılımının gizli olduğunu ve program dışındaki kişilerle paylaşılmaması gerektiğini vurguluyor.

PROGRAMA NASIL KATILABİLİRSİNİZ

Programa katılmak isteyen ROG Phone 8 kullanıcılarının, telefonlarının Ayarlar / Sistem / Sistem güncellemesi bölümüne giderek "Android önizleme programına kaydol" seçeneğine tıklamaları gerekiyor. Ardından Asus üye hesabı oluşturarak başvuruyu tamamlamaları yeterli.

Asus, başvuruları değerlendirdikten sonra programa kabul edilen kullanıcılara bir onay e-postası gönderecek. Programa kabul edilmeyen kullanıcılara ise herhangi bir bildirim yapılmayacak.