Asus ROG Phone 9 ve 9 Pro'nun özellikleri resmi duyuru öncesinde bir kez daha sızdırıldı

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Asus, yeni nesil oyun telefonları ROG Phone 9 ve ROG Phone 9 Pro'yu 19 Kasım'da tanıtacak.

Lansman yaklaşırken telefonların özellikleriyle ilgili sızıntılar da hız kazandı. Son sızıntı ise YTECHB tarafından paylaşıldı ve her iki modelin de detaylı teknik özelliklerini ortaya koydu.

ROG PHONE 9 VE 9 PRO'NUN ORTAK ÖZELLİKLERİ

Her iki model de aynı ekran ve işlemciye sahip olacak. 6.78 inç PMOLED ekran, 2448 x 1080 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacak.

Gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemciden alan telefonlar, grafik işlemede Qualcomm Adreno 830'u kullanacak.

50 megapiksel ana kamera ve 32 megapiksel ön kamera da her iki modelde ortak olarak bulunacak.

RAM VE DEPOLAMA SEÇENEKLERİ

ROG Phone 9, 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama ile gelirken, ROG Phone 9 Pro ise 16 GB RAM ile daha yüksek performans sunacak. Depolama alanı her iki modelde de 512 GB olacak.

Her iki telefon da kutudan çıkar çıkmaz Android 15 işletim sistemiyle çalışacak. ROG Phone 9 Pro'nun kutusunda 65W şarj adaptörü, AeroActive Cooler X Pro, SIM kart çıkarma aracı, USB-C - USB-C kablosu ve Aero Kılıfı bulunurken, standart ROG Phone 9 modelinde sadece şeffaf bir kılıf, SIM kart çıkarma aracı ve USB-C - USB-C kablosu yer alacak.

NFC, Bluetooth, Wi-Fi 7 ve 3.5 mm ses jakı gibi bağlantı özellikleri her iki modelde de standart olarak sunulacak. Renk seçenekleri ise Fırtına Beyazı ve Hayalet Siyahı olacak.

Resmi lansmanla birlikte fiyat ve çıkış tarihi gibi detayların da netleşmesi bekleniyor.