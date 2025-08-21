ASUS ve Microsoft'un el konsolu ekim ayında satışa çıkacak

Microsoft ve ASUS iş birliğiyle geliştirilen ve Steam Deck'in en büyük rakiplerinden biri olması beklenen ROG Xbox Ally el konsolunun resmi çıkış tarihi duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre, cihaz 16 Ekim 2025'te dünya çapında satışa sunulacak.

FİYAT HALA BÜYÜK BİR MUAMMA

Çıkış tarihi kesinleşmiş olsa da konsolun fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı ve bu durum sosyal medyada kullanıcıların tepkisini çekti.

Microsoft, fiyat bilgisinin önümüzdeki haftalarda paylaşılacağını belirtmekle yetindi.

SIZINTILAR YÜKSEK FİYATA İŞARET EDİYOR

Daha önceki sızıntılar, standart ROG Xbox Ally modelinin 600 euro, daha güçlü olan Ally X modelinin ise 900 euro olacağını iddia ediyordu.

Eğer bu rakamlar doğru çıkarsa, cihaz en büyük rakibi Steam Deck OLED'den oldukça pahalı olacak.