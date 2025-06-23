Avrupa endişeli: ABD teknolojilerine bağımlı olmamalıyız

Avrupa hükümetleri, ABD teknolojisi ve hizmetlerine olan bağımlılıklarını yeniden sorgulamaya başladı.

The New York Times'ın haberine göre, bu endişelerdeki artışın arkasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan'a yönelik yaptırım kararı ve ardından yaşananlar yatıyor.

MICROSOFT, UCM SAVCISININ HESABINI KAPATTI

ABD Başkanı Trump'ın, UCM'nin İsrailli yetkililer için tutuklama emri çıkarmasına yanıt olarak Başsavcı Karim Khan'a yaptırım uygulama kararı almasının ardından, Microsoft'un Khan'ın e-posta hesabını devre dışı bıraktığı ortaya çıktı.

Eski bir diplomat olan Casper Klynge, bu hamlenin "birçok Avrupalının aradığı kesin delil" olduğunu belirterek, durumun yarattığı şoku ifade etti.

Bu olay, bazı UCM çalışanlarının daha güvenli ve İsviçre merkezli bir e-posta hizmeti olan Proton'a geçmesine neden oldu. Olay, Avrupa'da dijital altyapının ne kadar kırılgan olabileceğini gösterdi.

"TEKNOLOJİK EGEMENLİK" ARAYIŞI

Bu gelişme, Avrupa'daki temel endişeyi körükledi. ABD hükümetinin belirli kurumları veya ülkeleri hedef alması durumunda, Microsoft gibi Amerikan şirketlerinin yasal olarak bu kararlara uymak zorunda kalacağı ve bu durumun Avrupa'daki temel hizmetlere erişimi bir anda kesebileceği korkusu arttı.

Bu endişeler ışığında Microsoft, benzer durumlar için politikalarını güncellediğini ve gelecekte Avrupa kurumlarını korumak için yeni "egemen çözümler" duyurduğunu açıkladı.

Ancak bu olay, Avrupa ülkelerinin ABD teknoloji bağımlılığını azaltma ve "teknolojik egemenlik" arayışlarını hızlandırmaları için önemli bir itici güç oldu.