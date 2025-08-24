Avrupa'da büyük telekom saldırısı: Kullanıcı verileri sızdırıldı

Fransız telekomünikasyon şirketi Orange SA, Warlock adlı bir hacker grubunun temmuz ayında gerçekleştirdiği büyük bir siber saldırının hedefi oldu.

Saldırı sonucunda çalınan kullanıcı verileri, geçtiğimiz ay karanlık web'de yayınlandı.

ÇALINAN VERİLER VE ŞİRKETİN SAVUNMASI

Orange, internete sızdırılan verilerin "güncel olmayan veya düşük hassasiyetli" olduğunu iddia ederek kullanıcıları endişelenmemeye çağırdı.

Bu saldırı, aynı ay Belçika şubesine düzenlenen bir başka saldırıyla birlikte Orange'a karşı bu yıl gerçekleştirilen dördüncü büyük saldırı oldu.

SALDIRILARIN ARKASINDAKİ JEOPOLİTİK NEDENLER

Telekom şirketleri, Warlock gibi hacker grupları için değerli müşteri verileri nedeniyle kazançlı bir hedef oluşturuyor.

Ancak bazı telekom saldırısı olayları, Çinli Salt Typhoon grubunun ABD'li yetkililerin mesajlaşmalarına erişmesi gibi jeopolitik gerilimler nedeniyle de gerçekleşebiliyor.