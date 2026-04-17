Avrupa’da kamu çalışanlarına WhatsApp ve Signal sınırlaması

Avrupa’da hükümetler, dijital iletişimde kontrol ve güvenlik endişeleri doğrultusunda yeni bir döneme giriyor. Özellikle kamu kurumlarında kullanılan mesajlaşma uygulamaları mercek altına alınırken, dış kaynaklı platformlara bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

ABD MENŞELİ UYGULAMALARA MESAFE

Avrupa basınında yer alan haberlere göre Fransa, Almanya, Polonya, Hollanda, Lüksemburg ve Belçika gibi ülkeler, kamu çalışanlarının yabancı menşeli mesajlaşma uygulamalarını kullanımını sınırlandırma yönünde adımlar atıyor. Bu kapsamda WhatsApp ve Signal gibi platformlar giderek daha fazla kısıtlanıyor.

"KONTROL BİZDE OLMALI"

Hollanda Dijital Ekonomi ve Egemenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Willemijn Aerdts, iletişimin kontrol dışı platformlarda gerçekleşmesinin risk oluşturduğunu belirterek, teknolojinin artık stratejik bir güç unsuru haline geldiğine dikkat çekti.

YERLİ UYGULAMALARA YÖNELİM

Belçika başta olmak üzere bazı ülkeler, kamu çalışanları için yerel ve güvenli mesajlaşma sistemleri geliştirmeye başladı. Bu doğrultuda Belçika hükümeti, hassas yazışmalar için özel olarak geliştirilen “BEAM” adlı uygulamayı devreye aldı.

Belçika Başbakanı Bart De Wever de kamu personeline bu uygulamanın kullanımını teşvik ediyor.

SİBER TEHDİTLER, KARARLARI HZILANDIRDI

Uzmanlar, son dönemde artan siber saldırıların ve veri güvenliği ihlallerinin bu kararların alınmasında etkili olduğunu belirtiyor. Özellikle devlet yetkilileri arasındaki hassas yazışmaların güvenliği öncelikli hale geldi.

AVRUPA KOMİSYONU'NDAN UYARI

Artan güvenlik riskleri nedeniyle Avrupa Komisyonu’nun da bazı yetkililerden Signal uygulamasını kullanmayı bırakmalarını istediği ifade ediliyor. Bu durum, kıta genelinde dijital güvenlik yaklaşımının değiştiğini ortaya koyuyor.

Belçika Güvenli İletişim Direktörü Brandon De Waele, yerel uygulamalara yönelimin temelinde “veri egemenliği” anlayışının yattığını vurguladı. Avrupa’nın, özellikle dış kaynaklı tehditlere karşı kendi iletişim altyapısını güçlendirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Uzmanlara göre, dijital çağda veri güvenliği artık sadece teknik bir konu değil, aynı zamanda siyasi ve stratejik bir mesele olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle yerli mesajlaşma uygulamalarının geliştirilmesi, Avrupa için bir tercih olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelmiş durumda.