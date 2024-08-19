Ay gittikçe uzaklaşıyor: Dünya'daki günler gelecekte 25 saate çıkabilir Yeni bir araştırma, Ay'ın gezegenimizden giderek uzaklaşmasıyla birlikte, Dünya'daki günlerin 25 saate kadar çıkabileceğini söylüyor.

Haber Merkezi

Bilim insanları, Ay'ın Dünya'dan uzaklaştıkça, Dünya üzerindeki değişen yerçekimi etkisinin, gezegenin dönüş hızını yavaşlattığını ve günlerin giderek uzamasına neden olduğunu buldu.

Araştırmacılar, gezegenimizdeki günlerin zamanla 25 saate ulaşabileceğini öngörüyor, ancak bunun olması için 200 milyon yıl geçmesi gerekiyor.

Ay, gezegenimizden yaklaşık 384 bin kilometre uzakta bulunuyor ve Dünya etrafındaki tek bir yörüngesini tamamlaması yaklaşık 27,3 gün sürüyor.

AY UZAKLAŞIYOR

Ancak daha önce yapılan araştırmalar, Ay'ın her yıl yaklaşık 4,5 santimetre uzaklaştığını, yani gezegenimizin etrafında dönmesinin daha uzun süreceğini ortaya koymuştu.

Bir noktada Ay sabit bir uzaklığa ulaşacak ve gezegenimizin sadece bir tarafından görülebilecek.

DÜNYA'DA 1 GÜN 18 SAATTİ

Wisconsin-Madison Üniversitesi'nde profesör olan jeolog Stephen Meyers ve meslektaşları, yaptıkları çalışmada Dünya'nın Ay ile olan ilişkisinin derin tarihini yeniden yapılandırdılar ve 1,4 milyar yıl önce Dünya'da bir günün yalnızca 18 saat sürdüğünü buldular.

Bu hesaplamayı elde etmek için araştırmacılar, astronomik teoriyi jeolojik gözlemle ilişkilendirerek Dünya'nın jeolojik geçmişine bakan istatistiksel bir yöntem icat etti.

Bu, onların güneş sisteminin derin tarihini yeniden inşa etmelerine olanak sağladı.

Dünya günleri milyarlarca yıl önce daha kısaydı çünkü Ay gezegenimize daha yakındı.

Araştırmacılar, bunun gezegenimizin bugün olduğundan daha hızlı dönmesine neden olduğu sonucuna vardı.

AY GERİLEMESİ DEVAM EDİYOR

Ancak Dünya tarihi boyunca Ay, 'ay gerilemesi' adı verilen bir süreçle uzaklaşmıştır.

Bunu, Ay'a reflektörler yerleştiren ve Dünya'daki bilim insanlarının Ay yüzeyine lazer ateşlemelerini ve Ay'ın ne kadar hızlı uzaklaştığını tam olarak ölçmelerini sağlayan Apollo misyonlarındaki astronotlar sayesinde biliyoruz.

Ay yavaş yavaş uzaklaştıkça, Dünya'nın dönüşünün yavaşlamasına neden oluyor. Bunun nedeni, Ay'ın okyanus gelgitleri üzerindeki etkisiyle ilgili.

Dünya dönerken, gezegenin etrafında dönen Ay'ın çekim gücü okyanusları çekerek gelgit olaylarına neden olur.

Ay'ın çekim gücü, Dünya'nın Ay'a en yakın olan tarafındaki okyanus suyunun Ay'a doğru 'şişmesine' neden olur.

Aynı zamanda eylemsizlik suyu yerinde tutmaya çalışır. Ancak Ay'ın yer çekimi daha güçlüdür, bu yüzden su aya doğru şişer.

Ay'ın çekim kuvveti ve eylemsizliğinin birleşmesiyle, Dünya dönerken Ay ile aynı hizada kalan iki gelgit çıkıntısı oluşuyor.

Ancak Dünya, Ay'ın üstündeki yörüngesinden çok daha hızlı kendi ekseni etrafında döner. Bu, altında hareket eden okyanus havzalarından kaynaklanan sürtünmenin suyu da beraberinde çektiği anlamına gelir.

Yani çıkıntılar Ay'ın yörüngesinin biraz önüne doğru hareket ediyor ve Ay'ın yörüngesi çıkıntıları geriye doğru çekmeye çalışıyor.

Bu durum Dünya'nın dönüş hızını yavaş yavaş yavaşlatırken, Ay'ın enerji kazanmasına ve daha yüksek bir yörüngeye geçmesine neden olur.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DE DÖNÜŞÜ ETKİLİYOR

Dünya'nın dönüşünü etkileyen diğer faktörler arasında iklim değişikliği de yer alıyor.

Küresel sıcaklıklar arttıkça kutuplardaki buzullar her zamankinden daha hızlı eriyor ve Dünya okyanuslarına su dökülüyor .

Tüm bu eriyik su, Dünya'nın kutuplarından ekvatora doğru yavaş yavaş hareket ediyor ve okyanus, Ay'a doğru ve Ay'dan uzağa doğru şişiyor.

Bu durum Dünya'nın orta kısmının daha da genişlemesine ve dolayısıyla dönüş hızının daha da yavaşlamasına neden oluyor.

Tüm bunlar, Dünya günlerinin giderek daha uzun hale geldiği anlamına geliyor. Değişiklikler o kadar küçük ki onları gerçekten fark etmeyeceğiz.

Ancak milyonlarca yıl boyunca bu küçük değişiklikler birikerek Dünya'nın günlük döngüsüne bir saat daha eklenecek.